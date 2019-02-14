Парламент Египта отменил ограничения на сроки президентства

Каир, , 16:36 — REGNUM Парламент Египта принял поправки в конституцию страны, отменяющие запрет президенту находиться у власти более двух сроков подряд, 14 февраля передает агентство Associated Press.

Законопроект был принят голосами 485 из 596 депутатов. В течение 60 дней поправки должны быть поддержаны конституционной комиссией и вынесены на референдум.

Второй срок президента Абдель-Фаттаха Ас-Сиси истекает в 2022 году. Принятые поправки позволят ему сохранять власть вплоть до 2034 года.

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