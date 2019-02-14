Эрдоган рассказал, как Турция защищает российскую военную базу Хмеймим

Сочи, Краснодарский край, , 16:31 — REGNUM Турция делает всё возможное, чтобы в Сирии не происходили нападения боевиков на российскую военную базу в Хмеймиме, заявил 14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, турецкие военные в координации с российскими коллегами прилагают все усилия для предотвращения атак террористов на базу Хмеймим.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы не происходили нападения на российскую военную базу Хмеймим. Наши военные скоординированно действуют в этом вопросе», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции при этом добавил, что турецкие беспилотники «не обнаружили какой-либо тяжёлой техники в этом районе».

Как сообщало ИА REGNUM, одним из вопросов переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана должна стать ситуация в зоне деэскалации «Идлиб».

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