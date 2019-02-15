Не частный эпизод: кому выгоден территориальный спор Индии и КНР

Нью-Дели, , 07:32 — REGNUM Спор вокруг приграничных областей между Китаем и Индией может стать причиной серьезной опасности для целого континента. Где истоки этого спора и почему его до сих пор не удается разрешить, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Недавнее обострение затронуло участок индийско-китайской границы в штате Аруначал-Прадеш, на крайне восточную оконечность которого претендует Пекин. Для Китая эта область представляет собой часть Тибета, и в ноте протеста, которую МИД КНР вручил послу Индии в Китае, содержались слова о «непризнании китайским правительством так называемой Аруначал-Прадеш».

Как и многие проблемы с границами в Азии, эта проблема также коренится в колониальной и постколониальной политике Великобритании. Разделив свою индийскую колонию, англичане заложили в этот раздел не только мину замедленного действия между Индией и Пакистаном. «Заботливые» колонизаторы не забыли и о Тибете, который по факту и в соответствии с международными договорами управлялся Китаем. После Синьхайской революции, установившей в Китае республиканский строй, Тибет стал предметом английских махинаций, направленных на создание конфликтной ситуации, теперь уже позволяющей давить на Китай. По существу, в первой четверти ХХ века Великобритания играла на руку Японии, практически союзничая с ее милитаристским режимом, который действовал против Китая.

В наше время в связи с огромным усилением значения Китая для всего мира старые антикитайские закладки приобретают всё больший вес, позволяя недругам Китая надеяться на успешное разжигание конфликта, который позволит сбить Китай с его курса на мировое доминирование. В этом ключе конфликт на границе с Индией становится не таким уж частным эпизодом.

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