Террористы атаковали ополченцев-шиитов в Ираке

Багдад, , 16:27 — REGNUM В иракском городе Самарра в 100 километрах к северу от Багдада произведен теракт, погибли и пострадали ополченцы-шииты, 14 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению властей, в результате взрыва бомбы погибли восемь ополченцев шиитской бригады «Сарая Ас-Салам», действующей под командованием Муктады Ас-Садра.

Сообщается, что один из убитых ополченцев — шиитский командир Хуссейн Аттие. Пока не известно, кто совершил нападение.

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