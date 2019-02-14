Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Террористы атаковали ополченцев-шиитов в Ираке

Политика

Один из убитых ополченцев — шиитский командир Хуссейн Аттие

Багдад, 14 февраля 2019, 16:27 — REGNUM  В иракском городе Самарра в 100 километрах к северу от Багдада произведен теракт, погибли и пострадали ополченцы-шииты, 14 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению властей, в результате взрыва бомбы погибли восемь ополченцев шиитской бригады «Сарая Ас-Салам», действующей под командованием Муктады Ас-Садра.

Сообщается, что один из убитых ополченцев — шиитский командир Хуссейн Аттие. Пока не известно, кто совершил нападение.

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