Армения: «Миф экономической революции: власть вне зоны ответственности»

Ереван, , 16:25 — REGNUM 12 февраля представляя в парламенте Армении программу правительства на ближайшие пять лет, премьер Никол Пашинян провозгласил «начало всенародной экономической революции в Армении». Как будет осуществляться экономическая революция? По словам Никола Пашиняна, политическая революция стала возможна, поскольку граждане изменили свое политическое поведение. Для экономической революции также необходимы усилия каждого гражданина.

«Числовые параметры экономической революции на самом деле зависят от того, сколько граждан Республики Армения откликнутся на мой призыв стать активистом экономической революции и сколько человек решат воспользоваться возможностями, предоставленными трибуной той же революции», — сказал премьер-министр.

Как пишет по этому поводу газета «Паст» («Факт»), миру известны три вида экономических революций. Аграрная революция, когда первобытный человек изобрел мотыгу и начал заниматься земледелием. Промышленная революция, когда появились первые станки, и технологическая революция: мир, в котором мы живём — интернет, компьютер, 3D-принтеры и т. д. В академическом смысле других видов экономических революций не существует.

В более любительском или политическом смысле экономической революцией можно назвать изменения в экономической системе, например переход от капитализма к социализму или от феодализма к капитализму. Изменением экономического курса также можно назвать переход от социального к менее социальному или наоборот. Одним словом, независимо от академического или политического контекста, такие формулировки, как экономические изменения, революция, изменения курса подразумевают системные изменения.

Объявленная в Армении программа экономической революции не только не может быть революцией, не может претендовать на изменения экономического строя или курса, но и является трансформацией существующего курса, притом по сравнению с предыдущей — с минималистскими претензиями. Революционная составляющая нынешней экономической программы — это просто эмоциональный фон, такой как революционный субботник.

«Но проблема, конечно, не в деформации понятия и его манипулятивном применении, а в том, что под громкими заявлениями и ожиданиями нет ничего революционного и нет программы прогресса. Более того, как стало ясно из вчерашнего выступление в парламенте, залог успеха экономической составляющей революции — экономическая ответственность граждан. Фактически, как политическую, так и экономическую революцию будут осуществлять обычные граждане, либо не будут этого делать. Остается понять, что предстоит сделать властям», — отмечает издание.