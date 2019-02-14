ВМС США получат четыре беспилотные подводные лодки

Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Компания Boeing поставит ВМС США четыре большие беспилотные подводные лодки. Общая сумма контракта составляет 43 миллиона долларов.

Новая беспилотная подводная лодка представляет собой полностью автономный сверхбольшой беспилотный подводный аппарат (Extra Large Unmanned Undersea Vehicles — XLUUV). Данный аппарат может быть использован для различных миссий, которые были ранее невозможны из-за небольших размеров подводных беспилотников.

Все основные части и механизмы XLUUV будут модульной конструкции. Отсек полезной нагрузки также будет модульным с определенными интерфейсами. Это позволит подстраивать беспилотную субмарину под конкретные задачи, а также будет способствовать более легкой ее модернизации.

Минобороны США назвало новую беспилотную подводную лодку Orca («Косатка»). Ожидается, что Boeing завершит работу над этими четырьмя беспилотными подводными лодками к июню 2022 года.

Следует заметить, что ВМС США активно внедряют беспилотные технологии. Недавно были завершены ходовые испытания надводного беспилотника. Противолодочный беспилотный корабль Sea Hunter автономно прошел путь из Сан-Диего на Гавайи, в Перл-Харбор, и обратно. Это расстояние составляет 8 300 километров. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.