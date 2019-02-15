Чему равно ВШЭ + ЦБ? Дала ли либеральная диктатура в России трещину?

Москва, , 06:07 — REGNUM Доколе Россия, вызвавшаяся противостоять либеральному ликвидационному проекту, будет мировоззренчески плестись в кильватере либеральных взглядов конца прошлого века? О недавних событиях, намекающих на сворачивание страны с этого гибельного курса, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Питомник поборников либерального мироустройства — НИУ ВШЭ по результатам проверки предстала в удивительном свете. Оказалось, что у Высшей школы экономики не только проблемы с лицензированием учебной деятельности, но и злоупотребления, смахивающие на полновесную коррупцию. Причем ниточки тянутся, по-видимому, к главному куратору ВУЗа, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Связка прослывших самыми компрадорскими ВШЭ и ЦБ всплывает в информационном пространстве отнюдь не впервые.

А принцип, по которому ЦБ осуществляет свою не подчиняющуюся гражданам РФ деятельность, как-то ухитряется не вступать в противоречие с Конституцией, в ст. 3 п. 1 которой именно граждане России признаются «главным носителем суверенитета и источником власти» в стране». Но, может быть, новые подробности о дружбе слабо лицензированной ВШЭ с не менее слабо привязанным к России ЦБ, вкупе с другими подобными новостями, уже свидетельствуют о сдвиге политического равновесия в более полезную для России сторону?

Читайте подробности в статье Владимира Павленко От Кузьминова до Уолкера: почему затрещали швы ликвидационного проекта?

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