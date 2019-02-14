Сирийские ВВС уничтожили «спящую» ячейку террористов

Дамаск, , 16:16 — REGNUM По информации новостного ресурса Al-Masdar News, сирийские ВВС нанесли ряд ударов по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Массированной бомбардировке подверглись позиции террористов в районе пустыни Бадия аш-Шам.

Известно, что удар, в частности, был нанесен по району Кирбат Хосн, который находится на границе провинций Сувейда и Хомс. Точному авиаудару подверглась «спящая» ячейка террористов, которая проявляла активность в этой части пустыни Бадия аш-Шам. Она была уничтожена.

После разгрома очага ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на вулканическом плато аль-Сафа в провинции Сувейда части террористов удалось бежать в пустыню.

Сирийская арабская армия проводит в пустыне Бадия аш-Шам регулярные операции, однако поиск джихадистов затруднен из-за наличия в данном районе большого количества пещер.

Местные наблюдатели сообщают, что это первые удары с воздуха сирийских ВВС в этом месяце.