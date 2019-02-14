Четверг, 14 Февраля 2019 года
16:16:25 МСК

Сирийские ВВС уничтожили «спящую» ячейку террористов

Политика

В пустыне Бадия аш-Шам еще сохранились остатки разгромленной на плато аль-Сафа группировки джихадистов

Дамаск, 14 февраля 2019, 16:16 — REGNUM  По информации новостного ресурса Al-Masdar News, сирийские ВВС нанесли ряд ударов по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Массированной бомбардировке подверглись позиции террористов в районе пустыни Бадия аш-Шам.

Известно, что удар, в частности, был нанесен по району Кирбат Хосн, который находится на границе провинций Сувейда и Хомс. Точному авиаудару подверглась «спящая» ячейка террористов, которая проявляла активность в этой части пустыни Бадия аш-Шам. Она была уничтожена.

После разгрома очага ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на вулканическом плато аль-Сафа в провинции Сувейда части террористов удалось бежать в пустыню.

Сирийская арабская армия проводит в пустыне Бадия аш-Шам регулярные операции, однако поиск джихадистов затруднен из-за наличия в данном районе большого количества пещер.

Местные наблюдатели сообщают, что это первые удары с воздуха сирийских ВВС в этом месяце.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить