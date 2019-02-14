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В Литве зарождается скандал из-за притязаний на территорию Польши

Политика

Глава МИД Литвы отчитал мэра приграничного района за слова о присоединении к Литве двух польских городов

Вильнюс, 14 февраля 2019, 16:14 — REGNUM  

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 14 февраля, резко отреагировал на слова мэра приграничного с Польшей литовского района Лаздияй о том, что «было бы хорошо, если бы Сейны и Пунск (два небольших приграничных польских населённых пунктов, в которых компактно проживают этнические литовцы — прим. ИА REGNUM ) принадлежали Лаздияйскому району». Так мэр Лаздияй Артурас Маргялис ответил в интервью литовскому порталу alfa.lt на вопрос, что бы он хотел изменить в вверенном ему муниципалитете.

Сам Маргялис уже заявил, что его слова «просто шутка», а у него нет никаких притязаний к территории Польши.

«Избирательные кампании — интересный жанр, но к политическому вздору нельзя относиться терпимо. Даже, если говорить в шутку, следует думать, о чем шутишь. Это особо важно для действующих мэров», — заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью литовскому агентству BNS. Сам Линкявичюс в настоящий момент находится в Варшаве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в марте состоятся муниципальные выборы, а в мае — выборы президента и депутатов Европарламента.

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Политическая жизнь Литвы
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