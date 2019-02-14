Премьер-министр Италии: евробюрократы уже поют свою лебединую песнь

Рим, , 16:13 — REGNUM Оскорбительные высказывания со стороны некоторых европарламентариев вызваны тем, что они уже знают: переизбраться на новых выборах в мае 2019 года им не удастся, отметил в интервью Corriere della Sera и La Repubblica в четверг, 14 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Как сообщалось ранее, 12 февраля во время выступления Конте в Европарламенте глава фракции либерал-демократов в Европарламенте Ги Верхофстадт раскритиковал политику нового правительства Италии и спросил, долго ли Конте собирается оставаться «марионеткой» (burattino) лидеров правящих партий Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини.

Конте в ответ заявил, что является не «марионеткой», а человеком, выполняющим запрос общества, сделанный на выборах в марте 2018 года, марионетками же являются политики, которые действуют в интересах лоббистов.

В четверг он также заявил, что новое правительство Италии олицетворяет собой перемены в Европе, этот ветер перемен выметет старых политиков прочь. В Италии правительство пользуется поддержкой значительного большинства населения, чего никак нельзя сказать про целый ряд других стран ЕС с евробюрократами у власти, отметил также Конте.

Многие из этих политиков уже поют свою «лебединую песнь», сказал премьер-министр.

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