Москва, , 04:53 — REGNUM Процесс трансформации ЕС набирает обороты, а союз Франции и Германии продолжает наращивать актуальность, что подтвердили состоявшиеся на днях обсуждения поправок в третий энергопакет. Какая политика для Польши была бы эффективна в свете происходящего, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Варшава, долгое время стоявшая за евроатлантическую интеграцию, а значит, усиление роли США в Европе, может упустить момент, когда следовало бы переключиться на другую стратегию. Главные страны ЕС — Франция и Германия — продолжают демонстрировать уверенный курс в ЕС и наращивание своих связей с Россией, экономическое взаимодействие с которой значительно упростило бы поставленную Германией задачу реиндустриализации, без выполнения которой ни о какой конкурентоспособной Европе в мире будущего не приходится и мечтать.

Риторика Польши на этом фоне выглядит устаревшей, а ее враждебность по отношению к России — напрямую наносящей вред собственно польским интересам. Вряд ли Польша захочет оставаться всего-навсего «американской закладкой» в Европе, подтачивающей европейское содружество по воле США. Быть источником нестабильности, жертвуя собственными интересами, или добиваться своих целей в рамках европейского взаимодействия — что является для Польши разумным выбором?

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