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Санкции влияют не на экономику, а на настроения инвесторов — эксперт

Политика

Американские сенаторы разработали новую версию законопроекта о санкциях против России

Санкт-Петербург, 14 февраля 2019, 16:03 — REGNUM  Если судить по ранее введенным США санкциям, то они оказывают незначительное влияние на российскую экономику, эффект исчерпывается воздействием на настроения иностранных инвесторов, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 14 февраля, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя сообщения о новой версии американского законопроекта об антироссийских санкциях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американские сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении суверенного долга РФ, государственных банков, инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа за пределами России, российского судостроительного сектора, а также санкции за поддержку разработки нефтяных ресурсов в России и российских нефтяных проектов за рубежом.

«Если отталкиваться от того, какие санкции вводились до сих пор и каким был их эффект, то можно сказать, что их влияние на российскую экономику и даже на фондовый рынок было весьма ограниченным. Скорее, они создавали спекулятивные волны и влияли на настроения инвесторов.

Основное влияние заключается в продаже иностранными инвесторами наших ценных бумаг, причем всех без разбора, в том числе высоконадежных. Этот же процесс мы наблюдаем и сейчас. Инвесторы просто сбрасывают все рублевые активы, котировки падают, но эффект получается краткосрочными, через некоторое время все возвращается к прежнему уровню.

Если же говорить об отечественных инвесторах, то они к санкциям давно привыкли и всерьез их не воспринимают», — отметил Александр Скоробогатов.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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