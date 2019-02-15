В своих мечтах Швеция уже «поборола агрессию России»?

Стокгольм, , 03:27 — REGNUM Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон анонсировал создание многоцелевого истребителя Gripen Е. Почему дорогое и неказистое произведение шведского концерна Saab хорошо уляжется в концепцию нагнетаемой Швецией антироссийской истерии, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Карпов.

Главным достоинством рекламируемой новинки Хельгессон считает возможность целевого применения Gripen E против российских самолетов Су, и пусть это утверждение, по мнению многих военных экспертов, далеко от действительности, в рекламном смысле оно говорит многое. Швеция с самого начала XIX века заявляла себя как нейтральное государство, но когда дело касалось отношения с Россией, удержать этот статус было нелегко. И в ходе Советско-финской войны 1939−1940 годов королевство отправило корпус добровольцев воевать против Красной Армии, и в годы Второй мировой Швеция как государство помогала Гитлеру в качестве поставщика железной руды и перевозчика немецких грузов и войск.

После разгрома гитлеровской Германии Швеция особенно напирала на свои дипломатические таланты, которые вкупе с традиционно нейтральным статусом позволяют ей быть «вестником мира» в каждой международной проблеме. Называлась эта стратегия «тихой дипломатией», и некоторыми успехами на этом поприще Швеция действительно может похвастаться. Но распад СССР и укрепление роли Швеции в Европе, вероятно, вскружили голову руководству этой страны, — теперь от «тихой дипломатии» шведские официальные лица, видимо, решили перейти к громкой риторике на тему всякого рода «вундерваффе» и к готовности противостоять «агрессивным замыслам России». Не слишком ли сильная заявка для 10-миллионной страны с 30-тысячной армией?

Читайте статью «Нетихая дипломатия»: Швеция нейтральна, но не для России и другие публикации Александра Карпова.