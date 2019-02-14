Супрун восстановили в должности главы Минздрава Украины

Киев, , 15:53 — REGNUM Запрет гражданке США Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины снят Окружным административным судом Киева. Об этом сообщил 14 февраля корреспондент «Громадське», ссылаясь на заявление судьи Сергея Каракашьяна.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайств представителей кабинета министров и У. Супрун… — сказал судья. — Отменить … меры обеспечения административного иска принятые определением Окружного административного суда».

Как сообщало ИА REGNUM, исполнять обязанности министра здравоохранения Украины Ульянe Супрун запретил Окружной административный суд Киева 5 февраля 2019 г. Иск с данным требованием подал в суд депутат Игорь Мосийчук.

Решение Окружного административного суда Киева вызвало обеспокоенность посольств США и Великобритании.

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