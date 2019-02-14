США давят на Турцию, Япония сменит тон переговоров с РФ: Радио REGNUM

Москва, 14 февраля 2019, 17:00 — REGNUM
- США давят на Анкару;
- Япония решила изменить тон переговоров с Россией;
- Известно, в каком регионе России «беспрецедентный» уровень бедности;
- В Челябинской области бастуют рабочие завода Роскосмоса;
- Основатель ростовского банка «Центр-Инвест» покинул Россию.
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