Глава Карачаево-Черкесии не намерен менять Арашукова в Совфеде

Черкесск, , 15:48 — REGNUM Сенатор Рауф Арашуков сохранит членство в Совете Федерации на время проведения следствия по уголовному делу, фигурантом которого он является. В это время его замещать никто не будет. Об этом 14 февраля на полях инвестиционного форума в Сочи заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Никто не будет исполнять, он действующий сенатор. Идут следственные мероприятия, следствие даст правовую оценку. Полномочий по отзыву у главы субъекта нет», — ответил руководитель республики на вопрос журналистов о том, кого он планирует поставить на место Арашукова.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января по подозрению в причастности к убийству как минимум двух человек. Его также обвиняют в участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей и попытке оказывать давление на свидетеля.

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