Члену Совфеда РФ Пушкову хотят запретить въезд в Эстонию

Таллин, , 15:46 — REGNUM

Парламентская комиссия Эстонии по иностранным делам сегодня, 14 февраля, будет обсуждать документ, подготовленный депутатом Рийгикогу (эстонский парламент) Андресом Херкелем и предлагающий запретить въезжать на территорию прибалтийской республики российскому политику, члену Совета Федерации РФ Алексею Пушкову и еще трем другим высокопоставленным лицам из России. Об этом сообщает национальное информационное агентство rus.err.ee.

В пресс-службе эстонского парламента сообщили, что на заседании комиссии будут также присутствовать представители министерства внутренних дел и министерства иностранных дел.

Из инициативы следует, что сенатор Пушков, а также представитель Государственной Думы РФ Василий Пискарев, генерал Владимир Кулишов и контр-адмирал Сергей Станкевич «оказывают активную поддержку» и поощряют «агрессивные действия России против украинских баз в Керченском проливе».

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В случае если Рийгикогу поддержит предложенную Херкелем инициативу, то для эстонского правительства будет предложено ввести личные санкции против указанных лиц. Санкции подразумевают, что им будет запрещен въезд в Эстонию и в страны Шенгенского соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2018 года власти Эстонии запретили въезд на территорию своей страны Константину Затулину — первому заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

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Затем в апреле 2018 года эстонские власти запретили въезд в страну 49 российским гражданам, входящим в так называемый «список Магнитского».