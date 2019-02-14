Четверг, 14 Февраля 2019 года
15:46:45 МСК

Путин выразил соболезнования Рухани после теракта в Иране

Политика

Взрыв унес жизни более 40 человек

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 15:46 — REGNUM  Соболезнования иранскому народу выразил президент России Владимир Путин в связи гибелью людей в результате теракта. Об этом он сказал президенту Ирана Хасану Рухани на полях трехстороннего саммита по Сирии в Сочи.

Путин отметил, что перед началом встречи хочет принести соболезнования в связи с терактом, который произошел на юго-востоке Ирана. Слова сочувствия и поддержки президент РФ адресовал родственникам погибших и всем иранцам.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 февраля в провинции Систан и Белуджистан в Иране произошел взрыв. Террористы атаковали автобус, перевозивший военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Погиб 41 человек.

Читайте также: Число жертв теракта на юго-востоке Ирана выросло до 41

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить