Путин выразил соболезнования Рухани после теракта в Иране

Сочи, Краснодарский край, , 15:46 — REGNUM Соболезнования иранскому народу выразил президент России Владимир Путин в связи гибелью людей в результате теракта. Об этом он сказал президенту Ирана Хасану Рухани на полях трехстороннего саммита по Сирии в Сочи.

Путин отметил, что перед началом встречи хочет принести соболезнования в связи с терактом, который произошел на юго-востоке Ирана. Слова сочувствия и поддержки президент РФ адресовал родственникам погибших и всем иранцам.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 февраля в провинции Систан и Белуджистан в Иране произошел взрыв. Террористы атаковали автобус, перевозивший военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Погиб 41 человек.

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