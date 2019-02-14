КС Латвии рассматривает законность запрета образования на русском языке

Рига, , 15:42 — REGNUM

На 26 февраля запланировано открытое заседание Конституционного суда Латвии по вопросу соответствия поправок к закону об образовании, согласно которым все образование в прибалтийской республике должно осуществляться на государственном языке. Об этом сообщает новостной латвийский портал delfi.lv.

Дело о соответствии принятых поправок конституции Латвии возбуждено по заявлению депутатов парламентской фракции «Согласия». Из поданного иска следует, что данные поправки не соответствует статьям 1,91,112 и 112 Конституции, а также международным обязательствам Латвии.

Фракция «Согласия» утверждает, что поправки «ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

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На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

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В ноябре 2018 года министерство образования Латвии объявило также о переводе на государственный язык все дошкольные учреждения. Даже в русских садиках русские воспитатели обязаны с русскими детьми общаться только на латышском языке.

Ситуацией с русским языком в Латвии также обеспокоены в ООН. Дважды в 2018 году три докладчика ООН — Фернан де Варенн по делам меньшинств, Дэвид Кей по свободе слова и Кумбу Боли Барри по праву на образование — направляли письмо к властям Латвии, в котором выразили свою озабоченность поправками к закону, ограничивающими использование языков нацменьшинств в преподавании.