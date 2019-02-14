В Литве провели учения на случай «вмешательства РФ в выборы»

Вильнюс, , 15:39 — REGNUM Канцелярия правительства Литвы провела двухдневные «кабинетные учения» во время которых отрабатывались действия сотрудников Центроизбиркома и чиновников из различных ведомств на случай «вмешательства иностранного государства в выборы».

Пресс-служба правительства Литвы не называет, от какого государства именно якобы исходит угроза, но в Литве, как президент Даля Грибаускайте, так и ряд других высших руководителей, неоднократно заявляли, что «Россия планирует повлиять на выборы в Литве», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 февраля.

Во время семинаров, которые сопровождали учения, литовских чиновников консультировали специалисты из Швеции, Финляндии и Польши, отмечает пресс-служба правительства Литвы. Также были привлечены специалисты компании Microsoft. Организатором учений выступил Европейский центр борьбы с гибридными угрозами в Хельсинки.

В Литве в марте состоятся муниципальные выборы, а в мае — президентские и выборы в Европарламент. Одновременно с президентскими выборами пройдёт референдум о разрешении двойного гражданства.

Литовский Департамент госбезопасности в своём февральском отчёте об угрозах Литве отмечал, что не располагает данными и подготовки вмешательства России в выборы, однако отдельно отметил, что такая вероятность «не исключается».