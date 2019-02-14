Пермский чиновник передумал увольняться после скандала с фотографиями

поселение Юксеевское, Пермский край, , 15:50 — REGNUM В Пермском крае глава Юксеевского поселения Кочевского района Василий Утробин решил остаться на посту чиновника и отозвал своё заявление об увольнении, которое подавал после скандала. Провокационные фото с охоты на бурого медведя вызвали большой резонанс, сообщает ТК «РифейПермь».

По данным СМИ, Утробин утверждает, что его попросили не покидать пост главы поселения глава района и депутаты. Совет депутатов Юсьвенского поселения единогласно проголосовали за отзыв заявления об отставке, объяснив решение заслугами Василия Утробина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в интернете были опубликованы фотографии, на которых фигурирует Василий Утробин. Он вместе с бывшим топ-менеджером крупной энергетической компании позирует рядом с убитым возле берлоги медведем и убитой рысью. Снимки вызвали широкий резонанс, жители региона потребовали наказать виновных в незаконной охоте. СУ СКР по Пермскому краю начал доследственную проверку.

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