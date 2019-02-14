Взрыв в индийском Кашмире: погибли 10 военнослужащих

Нью-Дели, , 15:41 — REGNUM В результате взрыва в индийском Кашмире погибли по меньшей мере 10 военнослужащих, сообщает 14 февраля Associated Press.

Представители власти обвинили в нападении повстанцев, сражающихся с военными. В результате инцидента пострадали также десятки военнослужащих, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, территория индийского Кашмира является объектом спора между Индией и Пакистаном. В провинции проживает преимущественно мусульманское население, что обуславливает сепаратистские настроения в его среде.

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