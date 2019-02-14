В Париже насчитали более трех тысяч бездомных за одну ночь

Париж, , 15:39 — REGNUM Доминик Версини, заместитель мэра Парижа, заявил сегодня, 14 февраля, что в общей сложности 3 622 бездомных были зафиксированы во время «ночи солидарности», организованной 7 февраля в Париже, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что во время первой подобной акции в 2018 году добровольцы и социальные работники насчитали 3 035 человек на улице за одну ночь.

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«Несмотря на открытие более трех тыс. дополнительных мест для размещения бездомных, мы видим, что цифры остаются довольно стабильными и что количество людей на улице не уменьшается», — заявил Доминик Версини.

«Теперь мы должны определить, сколько мест необходимо, чтобы уменьшить количество бездомных», — добавил он.

Известно, что из 3 622 зарегистрированных бездомных 2 232 человека (2 080 в 2018 году) были обнаружены на улицах Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская ассоциация Droit au logement призвала предоставить 150 бездомным, которые оккупировали 1 февраля гимназию в Париже, стабильное и достойное жилье.

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