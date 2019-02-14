Правительство Индии представило в парламенте отчёт по сделке «Рафаль»

Нью-Дели, , 16:35 — REGNUM 13 февраля на рассмотрение парламента Индии был вынесен отчет по скандально известной сделке «Рафаль». По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», доклад был подготовлен Контролером и Генеральным ревизором Индии Радживом Махриши.

Согласно обнародованным данным, покупка французских истребителей «Рафаль» обошлась бюджету Индии на 2,86% дешевле, чем планировалось изначально. Таким образом, обвинения оппозиции в адрес правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в том, что правительство завысило стоимость сделки в ущерб национальным интересам, оказались несостоятельными. Тем не менее, Контролер и Генеральный ревизор Индии подчеркнул, что правительство БДП могло снизить стоимость покупки на 9−20%, если бы не пошло на ряд уступок французской стороне. В ответ на представленный отчет представители индийской оппозиции заявили, что доклад об экономической целесообразности не снимает с премьер-министра Нарендры Моди обвинения в покровительстве крупному бизнесу, коррупции и непотизме.

Напомним, что по условиям скандального контракта министерство обороны Индии приобрело 36 многоцелевых французских истребителей «Рафаль» у французской оборонной корпорации «Dassault». В качестве партнера по офсетной сделке с индийской стороны была выбрана частная компания «Reliance Defense», которую возглавляет близкий друг Нарендры Моди Анил Амбани. Индийская оппозиция неоднократно обвиняла правительство Индии во главе с БДП в нарушении правил рыночной конкуренции и покровительстве крупному бизнесу в ущерб национальным интересам.