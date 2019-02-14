Украина выстояла и обрела независимость от газа из РФ — Порошенко

Киев, , 15:35 — REGNUM Украине удалось выстоять и избавиться от российской газовой зависимости, заявил 14 февраля президент страны Пётр Порошенко, сообщается на официальном сайте президента Украины.

По его мнению, в 2009 году Украина заключила «кабальное» соглашение с Россией, согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млн. куб. метров газа при объёмах потребления в 14 млрд в 2017 году, заявил Порошенко.

Он напомнил о решении арбитражного суда Стокгольма, согласно которому компания «Газпром» должна заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд:

«Это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности и обеспечению энергонезависимости государства. И мы это сделали, поскольку выстояли без российского газа», — подчеркнул Пётр Порошенко.

Он также обвинил Россию в блокировании работы 20% украинских предприятий и разрушении многих производств Донбасса.

Напомним, украинская газовая «независимость» сводится к покупке российского газа с наценкой через посредника в Словакии. Потребление газа на Украине сократилась после начала гражданской войны в Донбассе, когда часть предприятий региона остановили свою работу, а часть были разрушены ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз» Украины готовит новые иски к российской компании, утверждая, что ему обязаны компенсировать потерю транзита газа после 2019 года.

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