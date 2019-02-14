Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Оппозиция Индии обвинила премьер-министра Моди в госизмене

Политика

По словам лидера «Индийского национального конгресса» Рахула Ганди, премьер-министр Нарендра Моди нарушил закон о государственной тайне

Нью-Дели, 14 февраля 2019, 17:17 — REGNUM  Председатель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди обвинил премьер-министра Индии и лидера правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Нарендру Моди в государственной измене. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Рахул Ганди обвинил Нарендру Моди в нарушении закона о государственной тайне. В подтверждение своих слов лидер ИНК обнародовал электронное письмо, датированное 28 марта 2015 года. Согласно данному письму, Анил Амбани, близкий друг Нарендры Моди и глава компании «Reliance Defense», знал о заключении договора о покупке французских истребителей «Рафаль» для министерства обороны Индии за 10 дней до того, как правительства двух стран публично объявили о ней. Рахул Ганди подчеркнул, что действия премьер-министра являются шпионажем и государственной изменой.

Напомним, что по условиям скандального контракта министерство обороны Индии приобрело 36 многоцелевых французских истребителей «Рафаль» у французской оборонной корпорации «Dassault». В качестве партнера по офсетной сделке с индийской стороны была выбрана частная компания «Reliance Defense». Индийская оппозиция неоднократно обвиняла правительство Индии во главе с БДП в нарушении правил рыночной конкуренции и покровительстве крупному бизнесу в ущерб национальным интересам.

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Зарубежная хроника
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