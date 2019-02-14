Раз люди плачут, значит, у них есть что брать: о словах Орешкина по пенсиям

Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Заявление министра экономического развития Максима Орешкина об «отсутствии планов» по дальнейшему повышению пенсионного возраста в ближайшие десять лет является прощупыванием почвы для аналогичных реформ. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделилась секретарь петербургского горкома Объединенной коммунистической партии (ОКП), экс-депутат Заксобрания Петербурга Ирина Комолова.

«Это не означает, что очередное повышение пенсионного возраста произойдет завтра. Но сегодня им необходимо знать реальную реакцию людей. Готовы ли они еще терпеть», — считает Комолова.

Напомним, Максим Орешкин в интервью «Ведомостям» заявил, что пенсионная реформа «сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался».

«Конечно, они обнаглели. Они рассуждают так, как в старой сказке: если люди еще плачут, то значит, у них еще есть, что взять», — полагает Ирина Комолова.

Она считает, что не стоит ждать немедленной реакции разгневанных народных масс на подобные зондирования. Если такая реакция и наступит в будущем, то в ответ на серьезное ухудшение экономической обстановки, и тогда она уже не будет зависеть от призывов оппозиционных лидеров, даже если такие найдутся.

«К сожалению, наши отцы-философы были правы. Ничего просто так не происходит, даже если будет сильная оппозиция, она не сможет поднять народ даже тысячами умных слов, если тот все еще будет готов терпеть. На сегодняшний день ситуация такая, что, видимо, пока готов», — заключила петербургская коммунистка.

Ранее политолог Юрий Светов отметил, что «вбросы» о дальнейшем повышении пенсионного возраста в России будут продолжены, поскольку недовольство общества пенсионной реформой 2018 года в целом улеглось и не привело ни к каким ощутимым последствиям.

А депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева не исключила, что в России жизнь еще заставит вернуться к снижению пенсионного возраста.

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