Правительство Мальдив запустило антикоррупционную программу

Мале, , 18:13 — REGNUM Правительство Мальдивской республики запустило программу, направленную на уничтожение коррупции в стране и повышение эффективности управления среди чиновников.

Сообщается, что данная программа были частью предвыборных обещаний президента страны Ибрагима Мохамеда Солиха.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», согласно индексу восприятия коррупции 2018 года, Мальдивская республика заняла 124 место из 180.

«Наши показатели являются ярким напоминанием о разрушающихся демократических институтах и неконтролируемом уровне коррупции в стране. За последние 10 лет основные права и свободы граждан активно нарушались, в то время как в стране наблюдался разгул коррупции», — заявили представители правительства страны.