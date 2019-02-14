Индия закупила у Израиля 54 беспилотных летательных аппарата

Нью-Дели, , 16:48 — REGNUM Министерство обороны Индии одобрило закупку у Израиля 54 разведывательных ударных беспилотных летательных аппарата Harop.

Сообщается, что беспилотники Harop будут участвовать в военных учениях Вайшакти.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», у военно-воздушных сил Индии в настоящее время находится 110 подобных летательных аппаратов, которые переименованы в P-4.

Данные дроны способны длительное время патрулировать заданный район и уничтожать наземные цели.