Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Индия закупила у Израиля 54 беспилотных летательных аппарата

Политика

Правительство Индии одобрило закупку у Израиля партии разведывательных ударных беспилотных летательных аппаратов Harop

Нью-Дели, 14 февраля 2019, 16:48 — REGNUM  Министерство обороны Индии одобрило закупку у Израиля 54 разведывательных ударных беспилотных летательных аппарата Harop.

Сообщается, что беспилотники Harop будут участвовать в военных учениях Вайшакти.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», у военно-воздушных сил Индии в настоящее время находится 110 подобных летательных аппаратов, которые переименованы в P-4.

Данные дроны способны длительное время патрулировать заданный район и уничтожать наземные цели.

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Зарубежная хроника
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