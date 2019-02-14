Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Глава Социалистической партии Индии арестован в аэропорту Лакхнау

Политика

Президент Социалистической партии Индии Акхилеш Ядав был задержан в аэропорту города Лакхнау

Нью-Дели, 14 февраля 2019, 17:36 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Индии не позволили президенту Социалистической партии Индии — «Самаджвади Парти» (СП) Акхилешу Ядаву сесть на самолет в аэропорту Лакхнау.

Сообщается, что политик должен был посетить церемонию приведения к присяге в качестве лидера студентов в городе Аллахабад.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители правоохранительных органов не сообщили причину его задержания.

«Совершенно очевидно, что правительство боится меня в качестве главного лидера движения студентов. Правящая партия Индии понимает, что молодежь больше не станет мериться с несправедливостью в стране», — заявил лидер Социалистической партии в Твиттере.

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Зарубежная хроника
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