Глава Социалистической партии Индии арестован в аэропорту Лакхнау

Нью-Дели, , 17:36 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Индии не позволили президенту Социалистической партии Индии — «Самаджвади Парти» (СП) Акхилешу Ядаву сесть на самолет в аэропорту Лакхнау.

Сообщается, что политик должен был посетить церемонию приведения к присяге в качестве лидера студентов в городе Аллахабад.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители правоохранительных органов не сообщили причину его задержания.

«Совершенно очевидно, что правительство боится меня в качестве главного лидера движения студентов. Правящая партия Индии понимает, что молодежь больше не станет мериться с несправедливостью в стране», — заявил лидер Социалистической партии в Твиттере.