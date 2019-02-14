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В Молдавии объяснили возможный отзыв посла в России

Политика

Дипломат может быть отозван из-за того, что не воспрепятствовал открытию представительства Приднестровья в Москве

Кишинёв, 14 февраля 2019, 15:20 — REGNUM  Открытие в Москве фонда развития социальных и культурных связей «Приднестровье» может стать причиной отзыва посла Молдавии в России Андрея Негуцы. Об этом заявил 14 февраля вице-председатель правящей Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь.

По словам молдавского политика, дипломат может быть отозван из-за того, что не воспрепятствовал открытию представительства Приднестровья в Москве.

«Это беспрецедентный шаг, который окажет влияние на процесс реинтеграции страны», — цитирует слова Чеботаря РИА Новости.

Напомним, 13 февраля стало известно, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии отправило в правительство запрос об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы.

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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