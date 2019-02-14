Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Индия закупит у США 72 тыс. штурмовых винтовок

Политика

Министерство обороны Индии заключило контракт на закупку 72400 винтовок Sig-716 из США

Нью-Дели, 14 февраля 2019, 23:28 — REGNUM  Министерство обороны Индии заключило контракт с американской компанией Sig Sauer на закупку 72 400 штурмовых винтовок Sig-716.

Сообщается, что из общего количество 66 400 винтовок будет предназначены для сухопутных войск, 2000 винтовок для военно-морского флота, а 4000 единиц оружия — для военно-воздушных сил Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», конкурентными преимуществами этих винтовок является высокая дальность стрельбы, которая составляет 500 метров, а также маленький вес в 3 кг.

Данная партия винтовок будет доставлена в течение года со дня подписания контракта.

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Зарубежная хроника
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