Четверг, 14 Февраля 2019 года
17:08:04 МСК

ВВС Индии: у нас нет «пактов честности» ни с США, ни с Россией

Политика

Представители ВВС Индии высказались о политике правительства по закупке военного оборудования

Нью-Дели, 14 февраля 2019, 17:07 — REGNUM  Официальный представитель ВВС Индии В.Р. Чаудхари заявил, что у страны нет суверенных гарантий и так называемых «пактов честности» ни с США, ни с Россией.

Представители министерства обороны Индии также заявляют, что они проводят политику «рационализации», приобретая различные виды вооружения у обеих стран.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», они также отметили, что правительство не предоставляет банковские гарантии на заключение сделки.

Данные сообщения представителей ВВС Индии последовало после еще одной волны обвинений оппозиционных партий по делу о закупке истребителей «Рафаль».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить