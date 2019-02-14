ВВС Индии: у нас нет «пактов честности» ни с США, ни с Россией

Нью-Дели, , 17:07 — REGNUM Официальный представитель ВВС Индии В.Р. Чаудхари заявил, что у страны нет суверенных гарантий и так называемых «пактов честности» ни с США, ни с Россией.

Представители министерства обороны Индии также заявляют, что они проводят политику «рационализации», приобретая различные виды вооружения у обеих стран.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», они также отметили, что правительство не предоставляет банковские гарантии на заключение сделки.

Данные сообщения представителей ВВС Индии последовало после еще одной волны обвинений оппозиционных партий по делу о закупке истребителей «Рафаль».