Президент Египта Ас-Сиси встретился с главой Африканского банка развития

Каир, , 16:45 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси встретился с главой Африканского банка развития (АБР) Акинвуми Адесина в столице Эфиопии Аддис-Абебе для того, чтобы обсудить аспекты двустороннего сотрудничества. Он высоко оценил роль банка в оказании поддержки внутриафриканской торговли и нынешний уровень сотрудничества между Египтом и банком. Об этом сообщает египетское новостное издание «Аль-Ахрам».

Президент выразил желание своей страны расширить спектр сотрудничества Египта и АБР в свете продолжающихся усилий Каира по обеспечению устойчивого и всестороннего развития, особенно в сфере малых и средних предприятий и поддержки экспорта страны в африканские государства.

Ас-Сиси также заявил о необходимости поощрять стремление банка поддерживать национальные мегапроекты Египта.

Кроме того, Ас-Сиси высоко оценил деятельность АБР по организации в декабре 2018 года первой выставки Африканской международной торговой ярмарки в Каире в сотрудничестве с правительством Египта и Комиссией Африканского союза.