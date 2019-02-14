Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Президент Египта Ас-Сиси встретился с главой Африканского банка развития

Политика

Встреча прошла в столице Эфиопии — Аддис-Абебе

Президент Египта Ас-Сиси встретился с главой Африканского банка развития
UNclimatechang
Абдель Фаттах Ас-Сиси

Каир, 14 февраля 2019, 16:45 — REGNUM  Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси встретился с главой Африканского банка развития (АБР) Акинвуми Адесина в столице Эфиопии Аддис-Абебе для того, чтобы обсудить аспекты двустороннего сотрудничества. Он высоко оценил роль банка в оказании поддержки внутриафриканской торговли и нынешний уровень сотрудничества между Египтом и банком. Об этом сообщает египетское новостное издание «Аль-Ахрам».

Президент выразил желание своей страны расширить спектр сотрудничества Египта и АБР в свете продолжающихся усилий Каира по обеспечению устойчивого и всестороннего развития, особенно в сфере малых и средних предприятий и поддержки экспорта страны в африканские государства.

Ас-Сиси также заявил о необходимости поощрять стремление банка поддерживать национальные мегапроекты Египта.

Кроме того, Ас-Сиси высоко оценил деятельность АБР по организации в декабре 2018 года первой выставки Африканской международной торговой ярмарки в Каире в сотрудничестве с правительством Египта и Комиссией Африканского союза.

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Зарубежная хроника
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