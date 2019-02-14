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Сексуальный скандал вокруг египетского депутата замалчивается в СМИ

Политика

По обвинению в проституции и непристойном поведении в Египте задержаны три женщины

Каир, 14 февраля 2019, 17:19 — REGNUM  Генеральный прокурор Египта Набиль Садек издал распоряжение по освещению в СМИ дела об аресте трех женщин, которые были засняты во время полового акта с известным египетским кинорежиссером и депутатом парламента Халедом Юссефом. Об этом сообщает египетское новостное издание «Аль-Ахрам».

В заявлении для Национального совета по средствам массовой информации Садек заявил, что всем средствам массовой информации — печатным, а также транслирующим информацию по телевидению или в сети Интернет — запрещено освещать дело до завершения расследования.

Недавно в Интернете появились несколько видеороликов, на которых запечатлены две молодые актрисы и деловая женщина, вступившие в половой контакт с мужчиной. Последний предположительно находится в настоящее время в Париже, где проживают его жена и дочь.

Три женщины, которые появились в видеороликах, были арестованы на прошлой неделе по обвинению в проституции и подстрекательстве к разврату, а также непристойном поведении в Интернете.

Обвинение постановило задержать их на 15 дней до момента окончания расследования. Адвокаты ответчика отвергли обвинения, заявив, что все их клиенты состояли на момент съемки видео с режиссером в браке.

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Зарубежная хроника
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