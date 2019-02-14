В Кремле высказали своё отношение к поющим на отдыхе чиновникам

Москва, , 15:12 — REGNUM Ничего зазорного и предосудительного поведении российских политических деятелей Аркадия Дворковича и Александра Ткачёва, которые пели в самолёте песню Надежды Кадышевой, нет. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Главное при этом не нарушать никаких правил», — отметил официальный представитель Кремля, добавив, что у сотрудников администрации президента есть похожая традиция собираться и отдыхать в неформальной обстановке.

При этом, по словам пресс-секретаря главы государства, откуда взялось это видео и как попалось в сеть, в Кремле в курсе.

Как сообщало ИА REGNUM, видео, на котором бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачёв поют песню «Ах, судьба моя, судьба» Надежды Кадышевой в сеть выложил главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов. Предположительно всё действо происходит на борту частного самолета.