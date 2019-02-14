Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Пакистане ожидают 20 миллиардов долларов саудовсих инвестиций

Политика

Страна готовится к визиту кронпринца Саудовской Аравии Мухаммада Бин Саламана

Исламабад, 14 февраля 2019, 16:43 — REGNUM  В столицу Пакистана Исламабад начали прибывать первые самолеты с личными вещами и обслуживающим персоналом из Эр-Рияда в преддверии визита кронпринца Саудовской Аравии Мухаммада Бин Салмана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правительство Пакистана готовится к обсуждению крупных инвестиций. Ожидается, что Саудовская Аравия вложит в пакистанскую экономику 20 миллиардов долларов, что станет одной из самых крупных инвестиций в истории страны. Пакистанские средства массовой информации уже выдвигают предположения, во что собираются вкладывать средства саудиты. Известно, что их интересуют проекты в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора, в частности, газовые электростанции и нефтеперерабатывающий завод в глубоководном порту Гвадар (провинция Белуджистан).

Ранее Саудовская Аравия согласилась предоставить кредиты для спасения пакистанской экономики на общую сумму шесть миллиардов долларов.

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Зарубежная хроника
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