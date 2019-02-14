Оппозиция Бангладеш выпустит доклад о нарушениях на последних выборах

Дакка, , 23:30 — REGNUM Член исполнительного комитета оппозиционного «Национального единого фронта» и председатель «Национальной социалистической партии» А.С.М. Абдур Раб заявил, что 24 февраля оппозиция опубликует доклад о нарушениях на последних парламентских выборах. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство «Протхом Ало».

А.С.М. Абдур Раб объявил, что вместе с публикацией будут проведены народные слушания, куда оппозиция приглашает представителей всех партий страны, кроме лиц, связанных с нарушениями. По его словам, слушания пройдут в виде суда, председателем которого будет лидер «Национального единого фронта» Камал Хуссейн. А. С. М. Абдур Раб заявил, что по данным оппозиции, правящая партия «Народная лига» сделала все, чтобы голоса 100 млн избирателей не были учтены.

Напомним, что в декабре 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы, на которых оппозиция потерпела разгромное поражение. Оппозиционный блок «Национальный единый фронт» отвергает официальные результаты выборов, восемь избранных из его числа депутатов отказываются принять присягу.