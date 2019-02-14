Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Парламентская оппозиция Бангладеш раскритиковала речь президента страны

Политика

По их мнению, глава государства не затрагивал проблемные вопросы

Дакка, 14 февраля 2019, 17:54 — REGNUM  Депутат бангладешского парламента от возглавляющей парламентскую оппозицию партии «Джатья» Шамим Хайдар выступил с критикой обращения президента Абдула Хамида к парламентариям. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство «Протхом Ало».

По словам Шамима Хайдара, президент много говорил о позитивных аспектах развития страны, однако совершенно не затронул такие важные вопросы, как коррупция, расхищение бюджета и ограничение свободы слова. Говоря о последней проблеме, он особенно подчеркнул, что для развития страны необходимо выражение альтернативных мнений.

Напомним, что в декабре 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы. Парламент нового созыва начал работу около месяца назад.

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Зарубежная хроника
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