Премьер-министр Шри-Ланки: нападки на судебную власть недопустимы

Коломбо, Шри-Ланка, , 23:34 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе выступил с речью на церемонии запуска второй стадии жилищного строительства для жителей трущоб столицы страны Коломбо. Он сообщил, что нельзя допустить, чтобы коррумпированные чиновники, делая необоснованные заявления в парламенте, использовали судебную систему в качестве средства влияния в «своих политические играх», так как в результате будут страдать простые граждане.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», премьер-министр также отметил, что на сегодняшний день правительство смогло лишь взять под контроль расширение наркоторговли, а не полностью решить данную проблему. Нападки на систему судопроизводства приведут к подрыву доверия граждан к данному институту, а значит поставят под угрозу борьбу с наркотрафиком и другие проекты в области обеспечения общественного порядка.

В своей речи Ранил Викрамасингхе также указал на то, что сами работники правоохранительных органов требуют не предоставления дополнительного финансирования, а свободы действий при исполнении своих обязанностей. Основным фактором, препятствующим успешному проведению оперативно-розыскных мероприятий, они называют вмешательство со стороны внутренних политических сил.