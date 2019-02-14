Медведев пожелал любви участникам форума в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 14:56 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с днем влюбленных участников Российского инвестиционного форума в Сочи. Глава правительства призвал помнить о любви, завершая пленарную сессию форума.

Медведев отметил, что «работы непочатый край», однако забывать о жизни «здесь и сейчас» не стоит. Любовь имеет большое значение в жизни, напомнил он и поздравил собравшихся с днем святого Валентина, который на Западе и в России отмечают 14 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный форум проходит в Сочи 14 и 15 февраля. В ходе пленарного заседания Медведев заявил, что рост экономики наблюдается в России уже третий год, но гражданами он пока не ощущается.

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