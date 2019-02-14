Индия и Шри-Ланка обвинили Вьетнам в нарушении торгового соглашения

Нью-Дели, , 17:41 — REGNUM Министр тяжелой промышленности Шри-Ланки Дайа Гамадж выступил с заявлением о том, что 156 контейнеров, внутри которых, предположительно, находился перец, перевозимый из Вьетнама, отбыли в Индию с маркировкой производства Шри-Ланки. Власти страны 13 февраля 2019 года подтвердили изменение маршрута перевозки вьетнамского товара. Подобный маневр способствовал снижению таможенных издержек в виду наличия соглашения о свободной торговле между Шри-Ланкой и Индией.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в результате открывшихся обстоятельств члены всеиндийской торговой конфедерации обратились к министру торговли Индии Сурешу Прабху с требованием принять меры для пресечения нарушения соглашения. Инициаторами обращения стали члены отделения индийского консорциума по выращиванию и торговле перцем и специями в штате Керала (Тируванантхапурам), которые на протяжении нескольких лет жаловались на использование третьими странами соглашения о свободной торговле между Индией и Шри-Ланкой в целях ведения нечестной конкуренции и снижения стоимости ввозимых товаров.

Правительство Шри-Ланки 13 февраля 2019 года ввело запрет на экспорт и импорт вьетнамского перца на неопределенный срок.