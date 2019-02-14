Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В афганской провинции Кандагар уничтожено 8 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

В афганской провинции Кандагар уничтожено 8 боевиков

Кандагар, Афганистан, 14 февраля 2019, 17:52 — REGNUM  Источники в провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) сообщили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана на территории уезда Шах-Вали Кот.

По словам источников в провинции Кандагар, правительственные силы организовали нападение на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда они вели подготовку к проведению серии нападений и терактов.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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