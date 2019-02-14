Талибы* объявили новый состав делегации на переговоры в Дохе

Кабул, , 16:59 — REGNUM 12 февраля движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало официальное заявление, согласно которому группировка сформировала новый состав делегации для участия переговоров официальными представителям США в столице Катара Дохе.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», делегацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавит Мохаммад Аббас Станакзай, ответственный за ведение переговоров от лица группировки и бывший глава политического офиса движения в Дохе.

Список лиц, которые войдут в новую делегацию группировки, был подготовлен заместителем главы политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе Муллой Абдул Гани Барадаром под руководством лидера движения Муллы Хибатуллы Ахундзаде.

Новый раунд переговоров между представителями США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе запланирован на 25 февраля текущего года.