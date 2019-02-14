Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Афганские политики приветствуют предложение президента о созыве Лойи Джирги

Политика

Афганские политики считают, что обмен мнениями по мирному процессу поспособствует прекращению войны в стране

Кабул, 14 февраля 2019, 16:26 — REGNUM  Ряд видных афганских политиков, государственных деятелей, лидеров политических партий выступили в поддержку инициативы президента Афганистана Ашрафа Гани о созыве Лойи Джирги, всеафгаснкого национального собрания.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что проведение Лойи Джирги является единственным способом добиться прогресса и поспособствует мирному процессу. Он добавил, что такая возможность собраться вместе, обсудить существующие проблемы и обменяться взглядами принесет пользу всей стране.

Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что поддерживает любую инициативу, которая может приблизить установление мира в стране.

Глава Независимой комиссии Афганистана по правам человека Сима Самар также выступила в поддержку предложения Гани, добавив, что организация всегда выступает за любые инициативы, которые поспособствуют установлению мира в стране.

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Зарубежная хроника
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