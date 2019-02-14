Афганские политики приветствуют предложение президента о созыве Лойи Джирги

Кабул, , 16:26 — REGNUM Ряд видных афганских политиков, государственных деятелей, лидеров политических партий выступили в поддержку инициативы президента Афганистана Ашрафа Гани о созыве Лойи Джирги, всеафгаснкого национального собрания.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что проведение Лойи Джирги является единственным способом добиться прогресса и поспособствует мирному процессу. Он добавил, что такая возможность собраться вместе, обсудить существующие проблемы и обменяться взглядами принесет пользу всей стране.

Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что поддерживает любую инициативу, которая может приблизить установление мира в стране.

Глава Независимой комиссии Афганистана по правам человека Сима Самар также выступила в поддержку предложения Гани, добавив, что организация всегда выступает за любые инициативы, которые поспособствуют установлению мира в стране.