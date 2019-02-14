Депутат о заявлении Орешкина: «Взбудоражили людей, а что дальше?»

Ханты-Мансийск, , 14:51 — REGNUM У жителей России нет понимания навязанной им пенсионной реформы. И судя по высказываниям министра экономического развития Максима Орешкина, у инициаторов этой реформы нет чёткого видения перспективы по вопросу пенсионного обеспечения граждан, считает депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев (ЛДПР).

Напомним, с января 2019 года в России стартовало планомерное повышение пенсионного возраста, которое продлится до 2028 года, когда мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

«Правительство до сих пор не представило внятную пенсионную модель, кроме как повышения возрастной планки выхода на заслуженный отдых. Нет чёткого понимания решения проблемы трудоустройства молодёжи, создание особых условий труда людей предпенсионного возраста. И это происходит в государстве, где у большинства людей нет элементарной возможности для самостоятельного накопления пенсий. А то, что накоплено в фондах, быстро обесценивается инфляцией», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM свою точку зрения парламентарий.

Вдобавок, в интервью газете «Ведомости» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется. По его словам, пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался». Что этим хотел сказать господин Орешкин, жители России гадают второй день.

«Зачем вообще сейчас поднимать эту тему: до какого года не будет повышаться пенсионный возраст? Люди до сих пор очень негативно реагируют на последние нововведения. Будоражить их очередным напоминанием, что проблемы пенсионного обеспечения в государстве народ должен решать самостоятельно, мягко говоря нелепо», — отметил депутат Госдумы Владимир Сысоев.

Подобные выступления министра очередной раз доказывают: в стране нет долгосрочной стратегии экономического развития, есть отдельные, неаргументированные идеи, считает парламентарий.

«На людей спускают сверху то мусорную реформу, то пенсионную, которые только опустошают и без того их мелкий карман. На мой взгляд, господин Орешкин безосновательно поднял очень болезненный для жителей страны вопрос, лишь растревожив их. Взбудоражили людей, а что дальше?», — задаётся в свою очередь вопросом Владимир Сысоев.

Отметим, что доктор экономических наук Валентин Катасонов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал Максима Орешкина «загрязнителем блогосферы», а его высказывание о повышении пенсионного возраста «попыткой показать себя умным, показать, что он социально ориентированный министр», тогда как подобные заявления от министров — «это диагноз, который свидетельствует что они маются от безделья и не знают, как себя показать».

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