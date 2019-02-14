На глобальные амбиции у Британии не хватает силёнок

Лондон, , 14:47 — REGNUM Сразу же после программной речи министра обороны Британии о будущем развитии вооруженных сил страны в газете The Gardian появилась критическая статья по поводу содержательной части его выступления. Ее автор — обозреватель Саймон Дженкинс. С первых строк статьи министр обороны Британии Гэвин Уильямсон назван человеком с пропавшим мозгом и человеком, потерявшим связь с реальностью.

Выступление министра обороны Британии Гэвина Уильямсона прошло 11 февраля в Королевском Объединенном институте оборонных исследований. ИА REGNUM ранее приводило ряд тезисов из речи Гэвина Уильямсона. В частности, Гэвин Уильямсон назвал Британию мировой державой с глобальными интересами.

В своей речи Гэвин Уильямсон сказал о намерении отправить новый британский авианосец Queen Elizabeth с эскадрильей истребителей F-35 по всему миру, а также в Южно-Китайское море. На этот тезис Саймон Дженкинс заметил, что данный авианосец сможет отправиться в поход только в 2021 году. В Южно-Китайском море, «где ему нечего делать», этот огромный и неповоротливый корабль превратиться в незащищенную и неподвижную мишень, и китайцам будет достаточно одного часа, чтобы его потопить.

Критике было подвергнуто и предложение министра обороны о создании двух военных баз: одной в Карибском бассейне и второй к востоку от Суэца. Эти базы, по мнению министра обороны, должны «укрепить наше глобальное присутствие, повысить нашу смертоносность и увеличить наше влияние». Автор статьи считает, что данные базы обойдутся в миллиарды фунтов стерлингов и станут «приглашением для террористов».

Что касается стремления Гэвина Уильямсона начать войну против «нарушителей международного права», то Саймон Дженкинс отметил, что министерство обороны Британии уже трижды пыталось это делать: в Афганистане, Ираке и Ливии. И это были «самые глупые военные фиаско» последнего времени.