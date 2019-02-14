Премьер-министр Новой Зеландии отчиталась перед парламентом

Веллингтон, , 17:02 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила перед парламентом с отчетом о деятельности коалиционного правительства. Об этом сообщает новозеландское новостное издание The New Zealand Herald.

Главным образом, премьер-министр сосредоточилась на экономических аспектах. Так, Джасинда Ардерн подчеркнула, что правительство осознаёт накопившиеся макроэкономические проблемы и неизбежность скорого наступления нового мирового кризиса, и в данный момент занимается выработкой мер по предотвращению ущерба и защите от его негативных последствий. Кроме того, правительство соблюдает взятые на себя обязательства по инвестированию в развитие социальных услуг и обновление устаревающей инфраструктуры. Так, например, продолжится распределение 4 млрд долларов на строительство новых железных дорог и ремонт уже существующих; минимальная заработная плата будет расти и дальше — с 17,7 долларов в час до 20 долларов к 2021 году.

Отдельное внимание было уделено обеспечению роста уровня жизни представителей коренных народов.

Джасинда Ардерн остановилась и на вопросах внешней политики. Глава правительства заявила, что Новая Зеландия продолжит проведение миротворческих операций в Ираке и Афганистане во взаимодействии с США.