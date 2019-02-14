Отношения Китая и Новой Зеландии в последнее время серьезно испортились

Веллингтон, , 17:35 — REGNUM Противостояние США и Китая отразилось и на отношениях между Китаем и Новой Зеландией, которые в последнее время резко испортились. Страны активно сворачивают проекты двустороннего сотрудничества и отменяют визиты на высоком и высшем уровнях.

Как сообщает новозеландское новостное издание The New Zealand Herald, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассчитывала впервые посетить Китай в 2019 году, но теперь отказалась от этих планов. Примечательно, что 2019 год был объявлен годом китайско-новозеландского туризма; на следующей неделе должна была пройти торжественная церемония, посвящённая этому событию, но в последний момент мероприятие было перенесено на неопределённый срок по инициативе китайской стороны. Формальной причиной стало загруженное расписание премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, судьба года туризма также находится под вопросом.

Столь резкое охлаждение отношений обусловлено несколькими недружественными действиями, например, запретом разведслужбой Новой Зеландии китайской компании Huawei участвовать в развертывании сети 5G, что было сделано по требованию США.