Главу контрразведки Бельгии заподозрили в «работе» на Россию

Брюссель, , 14:44 — REGNUM Глава военной контрразведки Бельгии Клемент Ванденборре, которого подозревают в шпионаже в пользу России, временно отстранен от должности. Об этом сообщила газета De Morgen со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Ванденборре, в отношении которого проводится проверка, находится под наблюдением правоохранительных органов.

Отмечается, что проработавшего десятки лет в секретной службе мужчину подозревают в «многочисленных инцидентах, связанных с конфиденциальностью».

Сам Ванденборре подобные обвинения отвергает.

Читайте также: В Эстонии засекретили материалы дела о «шпионаже в пользу России»