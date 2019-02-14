Главу контрразведки Бельгии заподозрили в «работе» на Россию

Брюссель, 14 февраля 2019, 14:44 — REGNUM Глава военной контрразведки Бельгии Клемент Ванденборре, которого подозревают в шпионаже в пользу России, временно отстранен от должности. Об этом сообщила газета De Morgen со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Ванденборре, в отношении которого проводится проверка, находится под наблюдением правоохранительных органов.
Отмечается, что проработавшего десятки лет в секретной службе мужчину подозревают в «многочисленных инцидентах, связанных с конфиденциальностью».
Сам Ванденборре подобные обвинения отвергает.
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